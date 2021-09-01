Эксперт о Послании Президента РК: Глава государства обозначил ряд новых и важных инициатив

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Зместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан Алуа Жолдыбалина прокомментировала инициативы и поручения, которые Президент РК Касым-Жомарт Токаев озвучил сегодня в Послании народу Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сегодняшнем Послании Президент обозначил ряд новых и важных инициатив. Самое первое - это концепция управления государственными финансами. То есть, управление расходами в различных сферах, это поможет при эффективном выполнении бюджета. Поэтому концепция позволит нам эффективно управлять теми финансами, которые у нас есть.

Следующая инициатива Президента - новая архитектура цифрового правительства. Все услуги - 100% должны быть оцифрованы. Третья инициатива - грантовое финансирование науки будет увеличено до пяти лет. Это огромный плюс для развития науки, так как три года - мало для науки. Четвертое - новая концепция миграционной политики, которую нужно будет разработать с учетом урбанизации, развития городов агломерации. Это тоже очень важная и большая инициатива. И, конечно, следующая инициатива -соблюдение 30% квот для молодых женщин уже при распределении мест в маслихаты и мажилисы. Это огромная инициатива по дальнейшему продвижению женщин и молодежи в политике», - сказала Алуа Жолдыбалина.

Напомним, сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании обеих палат Парламента. В Послании Президент обнародовал приоритетные цели социально-экономического развития страны на предстоящий год.

В 2020 году Токаев также выступил с Посланием 1 сентября. В своем выступлении он затронул вопросы борьбы с коронавирусом, изменения подходов к госуправлению, сокращении госаппарата, реформе квазигосударственного сектора, реконструкции дорог, безответственном кредитовании и о непрозрачности закупок нацкомпаний. Кроме того, Главой государства было поручено ужесточить наказание для педофилов, позволить казахстанцам использовать свои пенсионные накопления.