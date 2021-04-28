Эксперт о газовом секторе: Повышение тарифа - вполне нормальный процесс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель управления магистральных газопроводов города Алматы Александр Толстобров прокомментировал повышение тарифа на товарный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее в Минэнерго сообщили, что утвержденные предельные оптовые цены являются убыточными для национального оператора в сфере газа и газоснабжения в лице АО «КазТрансГаз». Так, за 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила около 425 млрд тенге, в том числе только за последние два года сумма убытков составила 225,6 млрд тенге.

«Сегодня другого источника для того, чтобы совершенствовать инфраструктуру, - нет. Если бы «КазТрансГаз» получал доходы, экспортируя за границу газ по баснословным ценам, тогда можно было бы компенсировать затраты, которые сегодня высокие по содержанию распределительных сетей. Мы знаем, что газотранспортная система не новая, к сожалению. Конечно, газовые сети - это социальные проекты, государство должно вкладывать средства, но это тоже наши с вами деньги, поэтому второй источник - повышение тарифов», - прокомментировал Александр Толстобров.

«В газовой отрасли работают те же граждане Казахстана - они должны получать достойную зарплату, плюс есть инфляционные процессы в размере 4-5%, настолько же и тариф должен повышаться, это вполне нормальный процесс, а Антимонопольный комитет должен следить, чтобы деньги направлялись по назначению, на поддержание инфраструктуры. Хотелось бы какие-то передовые методы внедрять у себя, но на все нужны деньги. К повышению тарифа нужно относиться нормально», - выразил мнение он.