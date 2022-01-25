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Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться и дальше, но их опасность снизится

25 Января 2022 16:52
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Эксперт: новые штаммы коронавируса будут появляться и дальше, но их опасность снизится

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Мутаций коронавируса будет становиться все больше, вместе с тем его опасность начнет уменьшаться. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Центра им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн во вторник в эфире телеканала «Россия-24», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

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«Это природа вирусов – они возникали и будут возникать. Вряд ли будут более опасные штаммы. И на каком-то уровне Всемирная организация здравоохранения примет решение о том, что пандемия прекращается», - сказал он.

Альтштейн также считает, что заболеваемость из-за омикрон-штамма пойдет на спад в течение двух-трех недель.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 11 241 109 случаев заражения, выздоровели 10 071 740 человек, умерли 327 448. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Ранее сообщалось , что в Москве усилят контроль за ношением масок в транспорте.


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