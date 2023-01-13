Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Эксперт назвал «кракен» самым заразным вариантом коронавируса за историю пандемии

13 Января 2023, 13:32
Эксперт назвал «кракен» самым заразным вариантом коронавируса за историю пандемии

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или «кракен», является самым заразным вариантом за всю историю пандемии. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Кракен» - пожалуй, самый заразный вариант за всю историю пандемии COVID-19», - заметил он.

По словам Хафизова, XBB.1.5 - это «рекомбинантная» подлиния «омикрона» с дополнительной мутацией. Геном «кракена» состоит из двух частей, первая относится к «кентавру» (BA.2.75), вторая - к еще одному субварианту «омикрона» BA.2.10.1.

«Такая «удачная» комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию», - сказал эксперт.


Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС
Новости по теме
Jibek Joly: Внедрить институт парламентского контроля предложил эксперт
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Теги:
Читайте также
Китай сообщил о почти 60 тысячах смертей за месяц, связанных с COVID-19
На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш
Президент Перу заявила о причастности к протестам в республике иностранных провокаторов
Арестован экс-министр юстиции Бразилии
Подробности отставки председателя подкомитета Европарламента стали известны СМИ
Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова
Количество въезжающих в Китай увеличилось на 50% после отмены ограничений к COVID-19
Цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 14,7% за год
Новости партнеров
Популярное
1 Кайрат Тастекеев станет сенатором от Абайской области: предварительные итоги ЦИК
2 Выборы депутатов Сената Парламента стартуют в Казахстане
3 Шакарым Буктугутов станет сенатором от Восточно-Казахстанской области: предварительные итоги ЦИК
4 Подведены предварительные итоги выборов депутатов Сената Парламента
5 Жанна Асанова станет сенатором от Алматы: предварительные итоги ЦИК

Лента новостей