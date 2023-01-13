Эксперт назвал «кракен» самым заразным вариантом коронавируса за историю пандемии

13 Января 2023, 13:32

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Новый субвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, или «кракен», является самым заразным вариантом за всю историю пандемии. Такое мнение в пятницу ТАСС высказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Кракен» - пожалуй, самый заразный вариант за всю историю пандемии COVID-19», - заметил он.

По словам Хафизова, XBB.1.5 - это «рекомбинантная» подлиния «омикрона» с дополнительной мутацией. Геном «кракена» состоит из двух частей, первая относится к «кентавру» (BA.2.75), вторая - к еще одному субварианту «омикрона» BA.2.10.1.

«Такая «удачная» комбинация изменений наделила его свойством частично избегать защитного действия антител, которые выработались у многих людей в ответ на перенесенные ранее заболевания коронавирусной инфекцией или вакцинацию», - сказал эксперт.

Фото: Гавриил Григоров/ ТАСС