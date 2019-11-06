Эксперт назвал главные проблемы продовольственной безопасности Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Руководитель института экономических исследований, член Совета безопасности РК Руслан Султанов назвал основные проблемы в вопросах продовольственной безопасности страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы продовольственной безопасности очень важны для любой страны, и мы изучали, как многие страны занимаются ее обеспечением. Всё зависит от текущей ситуации в стране, конъюнктуры на рынке, благосостояния населения, технического развития. У каждой страны свой индивидуальный подход. Но в целом, с учетом значительного количества импорта, который имеется в Казахстане, мы выделяем несколько основных проблем», - сказал Руслан Султанов на экспертном заседании Совета безопасности.

Первыми в этом списке, по мнению спикера, являются проблемы производственного характера.

«Низкий уровень продуктивности казахстанского производства никто не будет отрицать, есть проблемы с качеством производимого сырья и неравномерным поступлением сырья казахстанским производителям. Все это влияет на уровень продовольственной продукции, значительная доля износа основных средств казахстанских производителей – все это в совокупности влияет на себестоимость и на удорожание», - перечислил он.

В качестве второй проблемы член Совбеза назвал трудности со сбытом продукции.

«Многие так называемые неэффективные посредники появляются тогда, когда у нас отсутствует качественная, открытая, транспарентная торгово-логистическая система. Когда этой инфраструктуры нет, появляются посредники-перекупщики и начинают работать. И даже когда мы говорим о строительстве ОРЦ (оптово-распределительные центры – корр.), при отсутствии логистической системы они могут не сработать. По сути, товар будет поступать, но как он дальше будет распределяться при отсутствии этой инфраструктуры - все это будет влиять на себестоимость продукции. И все это будет сдерживать развитие отечественного производства. Потому что поставляет всегда в данном случае либо казахстанский производитель, либо фермер», - подчеркнул Р. Султанов.

Кроме того, по его словам, существует и проблема физической доступности, которая также связана с торгово-логистической системой.

«Сюда добавляется отсутствие в достаточной мере современной торговой инфраструктуры - те же магазины и торговые сети не столь развиты, к сожалению. У нас есть проблемы со складской инфраструктурой, с различными хранилищами. Отсутствуют координация и оптимизация движения потоков всех наших товаров. Отсутствует консолидация поставщиков в процессе одной транспортировки. Кроме того, доставка продовольствия в целом осложняется состоянием автомобильных дорог», - заключил спикер.