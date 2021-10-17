Эксперт: Нацпроекты - прямой ответ государства на текущие запросы общества

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Ермек Токтаров прокомментировал, как в стране будут реализовать национальные проекты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года отметил необходимость перехода «на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом».

«Переход от формата государственных программ к национальным проектам означает изменение подхода к решению актуальных вопросов. Раньше государственные органы ориентировались на продолжительные интервенции. И зачастую госпрограммы содержали меры административного характера, что уже входит в функциональные обязанности государственных органов. Кроме этого, госпрограммы носили цикличный характер, то есть возобновлялись по

истечение срока», - сказал Ермек Токтаров корреспонденту агентства.

Эксперт считает, что принципиальное отличие национальных проектов заключается в том, что они представляют собой изначально краткосрочные и единовременные интервенции. Их нельзя будет продлить или возобновить без оценки полученного результата.

«Все 10 нацпроектов нацелены на получение общественных благ, которые касаются каждого гражданина: образование, здоровье, экология, госуслуги, безопасность, качество жизни и многое другое», - отметил Ермек Токтаров.

«Нацпроекты - это прямой ответ государства на текущие системные запросы со стороны общества. С принятием нацпроектов обозначился переход Системы государственного планирования на проектную основу. И для реализации данного перехода были созданы Национальный проектный офис и Цифровой офис», - заключил спикер.

13 октября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об утверждении перечня национальных проектов.

Перечень национальных проектов:

1. Национальный проект «Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация».

2. Национальный проект «Качественное образование «Образованная нация».

3. Национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру».

4. Национальный проект «Технологический рывок за счет цифровизации, науки и инноваций».

5. Национальный проект по развитию предпринимательства.

6. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер развития страны».

7. Национальный проект «Устойчивый экономический рост, направленный на повышение благосостояния казахстанцев».

8. Национальный проект «Зеленый Казахстан».

9. Национальный проект по развитию агропромышленного комплекса.

10. Национальный проект «Безопасная страна».