Эксперт КИСИ: Выборы сельских акимов – закономерный шаг в развитии местного самоуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления. Так считает старший научный сотрудник Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«25 июля 2021 года прошли первые прямые выборы сельских акимов, на которых были избраны 730 представителей местной власти. Необходимо отметить, что до настоящего момента сельские акимы избирались посредством косвенных выборов выборщиками-депутатами районных маслихатов. Таким образом, состоялся фактический переход от косвенных выборов к прямым, направленный на повышение политического участия граждан на низовом уровне. В целом, в Казахстане имеется двадцатилетний опыт проведения косвенных выборов сельских акимов, что стало существенной основой для эффективной организации прямых выборов в этом году», – отметила Ж. Санхаева.

По ее мнению, на актуальность и своевременность нового механизма формирования местной власти указывает достаточно высокая электоральная явка. Так, региональные показатели электорального участия варьировались от отметки 67,7% в Алматинской области до 90,9% в Восточно-Казахстанской области.

Эксперт также считает, что одним из значимых нововведений стало расширение механизмов выдвижения кандидатов. Согласно правилам, кандидатуры можно выставить двумя способами: посредством самовыдвижения и посредством выдвижения кандидата от зарегистрированной политической партии. В целом, это является довольно распространенной международной практикой. Несмотря на изначальную спорность, смешанная форма выдвижения кандидатов оказалась достаточно эффективной. Так, на выборах сельских акимов было зарегистрировано 61,8% самовыдвиженцев, оставшееся число кандидатов были выдвинуты политическими партиями. Этот показатель в первую очередь указывает на активность граждан в сельской местности и на широкие возможности партий представлять интересы народа в рамках государственного управления и местного самоуправления.

Ж. Санхаева также отметила, что достаточно положительным трендом можно назвать факт прохождения кандидатов от всех шести политических партий, представивших своих претендентов на прошедших выборах. Так, партия Nur Otan получила 77,12% кресел, «Ауыл» – 4,38%, «Адал» – 2,05%, «Ак жол» – 1,51%, НПК – 1,37%, ОСДП – 0,14%. При этом, от общей доли участвовавших в избирательной гонке кандидатов в сельские акимы прошли 13,42% самовыдвиженцев, что еще раз подчеркивает консервативность электоральных предпочтений и, в тоже время, популярность партий как институтов представительства интересов не только в рамках национальных выборов, но и на местных.

«Помимо этого, на выборах сельских акимов был впервые применен такой инструмент, как графа «против всех», который позволил расширить возможности альтернативного волеизъявления граждан. Первый результат «последней» графы в бюллетене составил диапазон 3-7% в зависимости от регионов, что может говорить о том, что при такой высокой явке население проявило сравнительно весомую поддержку избранным кандидатам», – сказала Ж. Санхаева.

Еще одной особенностью прошедших выборов, по мнению эксперта, является их поэтапное проведение. Так, в 2021 году будет избрано чуть больше 830 сельских акимов, в 2022 году – около 350, в 2023 году – 499 акимов, в·2024 году – свыше 580 акимов, в 2025 году – 74 акима. Это позволит эффективно алгоритмизировать избирательные процедуры.

В целом, как считает Ж. Санхаева, прошедшие выборы сельских акимов заложили достаточно серьезный фундамент к переходу к выборам акимов следующего уровня, которые были заявлены в третьем пакете политических реформ Главы государства.

«Прямые выборы сельских акимов являются закономерным шагом на пути развития институтов местного самоуправления в Казахстане. Села получат как управленческую, так и отчасти финансовую самостоятельность по отдельным вопросам распределения местного бюджета. Выборы сельских акимов непосредственно самими жителями станут основной для участия граждан в обсуждении проектов, направленных на развитие своего села, поселка, которые логичным образом должны быть представлены в предвыборных программах кандидатов», – подчеркнула Ж. Санхаева.

По ее словам, личная мотивация акима и ответственность перед избирателями станут фактором решения многих беспокоящих население инфраструктурных проблем села. Для повышения уровня электоральной поддержки избранные акимы будут ориентироваться в первую очередь на потребности своих избирателей. Важно то, что сельский аким может быть избран два раза подряд. Тем самым, при переизбрании на второй срок действующий аким должен будет не просто предложить свою предвыборную программу, но и отчитаться по результатам выполненной за первый срок работы.