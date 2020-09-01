Эксперт КИСИ: Послание Президента является программой реформ на среднесрочную перспективу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Послание Президента является, по сути, программой реформ на среднесрочную перспективу.Такое мнение высказал заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, доктор политических наук Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Послание Президента является своевременным и четким ответом не только на вызовы текущего кризиса, но и, по сути, является программой реформ на среднесрочную перспективу. Будет воссоздана система стратегического планирования и координации осуществляемых реформ. Агентство по стратегическому планированию и реформам (АСПИР) станет ключевым органом, непосредственно подчиненным и подотчетным Президенту. Следует напомнить, что впервые АСПИР был создан в 1997 году, и в тот период была разработана Стратегия «Казахстан-2030», которая досрочно была реализована», – сказал С.Кушкумбаев.

По его словам, в условиях глобального кризиса, охватившего все стороны жизни общества, крайне важно рациональное использование имеющихся ресурсов.

«Не случайно Президент Токаев использовал термин «синергия». Создающиеся структуры – АСПИР и Совет по реформам при Президенте, – призваны оптимально мобилизовать весь человеческий и производственный потенциал, скоординировать частный сектор и общество в качество полноценных партнёров на всех этапах планирования. «Дальний горизонт», о котором сказал Президент – это, в конечном итоге, эффективное государственное управление, рациональная кадровая политика и система принятия решений, а также четкая ответственность за их выполнение. Все это повлечет за собой серьезную реформу всей структуры Правительства. Эти изменения, в определенной мере, сопоставимы с масштабными преобразованиями конца 1990-х годов, когда была трансформирована система госуправления в стране и многие предприятия госсектора были переданы в конкурентную среду. Поэтому, логично воссоздание Агентства по защите и развитию конкуренции с прямым подчинением Президенту. Антимонопольный контроль призван создать равноправные условия для конкуренции и усилить бизнес среду, испытавшую в кризисных условиях большие шоки», – отметил эксперт.

По мнению С.Кушкумбаева, также логичным является то, что на повестке стоит вопрос разгосударствления экономики и приватизации госкомпаний квазигоссектора.