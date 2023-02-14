Эксперт КИСИ назвала плюсы смешанной избирательной системы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - И.о. руководителя отдела изучения электоральных процессов Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Жанар Санхаева рассказала о преимуществах смешанной избирательной системы, по которой будут проводиться предстоящие выборы депутатов Мажилиса РК и маслихаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жанар Санхаева напомнила, что последние 20 лет в Казахстане была пропорциональная избирательная система, теперь выборы будут проходить по смешанной избирательной системе.

«Особенность смешанной избирательной системы в том, что придут одномандатники. На сегодня эта система многими обсуждается. Особый интерес вызывают выборы по одномандатным округам, так как в Казахстане они не проходили на протяжении почти 20 лет. Основные плюсы смешанной избирательной системы: во-первых, каждый гражданин имеет возможность избираться вне зависимости от его партийной принадлежности. То есть каждый из нас может выдвинуть свою кандидатуру в качестве самовыдвиженца, выдвинуть свои ценностные взгляды, политические лозунги вне зависимости от партии. Раньше мы должны были быть членами партии, чтобы продвигать какие-то законодательные идеи, а сейчас это можно сделать самостоятельно вне зависимости от партий. Это очень хорошее прохождение избирательного барьера.

Во-вторых, мы теперь будем видеть в Мажилисе помимо партийного представительства и региональное представительство, потому что одномандатные округа поделены на региональные. К примеру, есть округа Алматы, Туркестанской области и в зависимости от численности округов будут проходить несколько депутатов. Такие моменты очень важны и дают возможность представлять свою ценность вне зависимости от партий, представлять свой регион, город или область вне зависимости от каких-то политических институтов», - отметила эксперт.

Она заявила, что недавно на площадке «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» эксперты Национального института стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики поделились своим опытом.

«В Кыргызстане в 2021 году прошли выборы по смешанной избирательной системе. Этот опыт вызвал у нас интерес. Делиться опытом, обмениваться мнениями, практиками для экспертов необходимо, поскольку они изучают электоральное поле: как выборы будут идти, алгоритмы, технологии. Отмечу, что у нас до этого почти 20 лет назад была смешанная избирательная система. Мы сейчас повторяем этот опыт», - отметила она.

Эксперт КИСИ также добавила, что в этом году на выборах участвуют новые политические партии. Это, по ее мнению, усиливает конкуренцию.

«Участие новых партий усиливает конкуренцию. Это новые лозунги, новые лица, новые какие-то агитационные инструменты. Мы видим, что новые партии заинтересованы в проведении качественной агитационной кампании», - добавила она.

На сегодня в Казахстане зарегистрировано семь политических партий.

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в Казахстане пройдут 19 марта.



