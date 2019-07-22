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Эксперт КИСИ: Казахстан расширяет географию своего присутствия
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан расширяет географию своего присутствия в ключевых регионах мира. Об этом сообщила руководитель отдела международных исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Асель Назарбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым подписан ряд указов и распоряжений о структурных и кадровых изменениях в Администрации Президента, являющихся продолжением реформирования государственной службы в соответствии с новыми задачами и актуальной повесткой дня. Так, Центр внешней политики Администрации Президента РК преобразован в Отдел внешней политики и международных связей. Данная мера продиктована необходимостью корректировки функциональных обязанностей бывшего Центра, направленных на обеспечение реализации полномочий Президента РК в области внешней политики, в том числе, связанных с организацией и содержательной частью зарубежных визитов Главы государства. Также на прошлой неделе Главой государства были подписаны Указы об открытии посольств Казахстана в шести странах Европы – в Португалии, Сербии, Словакии, Латвии, Болгарии и Эстонии. Данные государства имеют в Казахстане свои посольства, поэтому на условиях паритетности были открыты посольства РК в их столицах. Тем самым расширяется география присутствия нашей страны в ключевых регионах мира», – сказала А.Назарбетова.
По ее словам, открытие новых посольств способствует продвижению политического, торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, защите интересов казахстанских компаний в этих странах и продвижению контактов с их деловыми кругами.
В целом, по мнению эксперта, решения Президента Токаева, как опытного дипломата и государственного деятеля, стоявшего у истоков формирования внешнеполитической деятельности страны, нацелены на совершенствование государственной политики в данном направлении. Эти решения обусловлены долгосрочными задачами внешней политики страны по обеспечению благоприятных условий для продвижения казахстанского экспорта, расширения экономических связей и инвестиционного сотрудничества, участия Казахстана в обсуждении и решении глобальных проблем.
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