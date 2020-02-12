Эксперт КИСИ: Инициатива Президента создаст надежную основу для развития волонтерства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Инициатива Главы государства о проведении Года волонтера создаст надежную институциональную основу для развития волонтерства. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Казахского института стратегических исследований при Президенте РК Бекжан Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране официально дан старт Году волонтера. Активные меры поддержки и стимулирования, которые будут предприняты в этот год, позволят создать надежную институциональную основу, как для развития волонтерства, так и других форм гражданского участия – меценатства, благотворительности. В этом смысле институт волонтерства является неиссякаемым ресурсом для наращивания человеческого потенциала, способным в корне поменять общественное сознание, воспитать в молодежи ответственность по отношению к обществу, Родине. Развитие волонтерства в сфере здравоохранения, образования, защиты окружающей среды позволит привлечь внимание общества к вопросам, решение которых под силу лишь самим гражданам. Это и проблема донорства крови, вопросы формирования экологической культуры, здорового образа жизни, благоустройства придомовых территорий и многие другие вопросы, требующие активного участия граждан», – сказал Б. Садыков.

По мнению эксперта, реализация инициативы Президента РК Касым-Жомарта Токаева о проведении Года волонтера станет триггером к разработке и развитию новой политики взаимоотношений между населением, государством и бизнесом, создаст новые возможности для сотрудничества.