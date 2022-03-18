Эксперт КИСИ: Гражданская вовлеченность в реализацию реформ – главное условие их эффективности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Гражданская вовлеченность в реализацию реформ – главное условие их эффективности. Так считает старший научный сотрудник Отдела социологических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Гулназ Касимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Результативность политических реформ, предложенных Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым, во многом зависит от активного вовлечения гражданского общества в разработку конкретных механизмов их реализации. Сегодня гражданское общество достаточно неоднородно и не всегда обладает широкой возможностью импакта на локальную и национальную политику. Сохраняющееся недоверие к государственным организациям, как следствие негативного опыта, политизация публичной сферы способствуют демобилизации населения и уходу от общественной деятельности. Так, после активного развития общественных движений в перестроечный период, в стране отмечался некоторый спад активности. Далее, если в 2008-2010 годах индекс гражданской активности (CSI) в Казахстане был равен 46,9, то в 2019 году показатель снизился и составил 27,5. Негативным следствием такой тенденции стало отсутствие благоприятных условий для развития гражданской активности», – сказала Г. Касимова.

По ее словам, формы гражданской активности в стране стремительно трансформируются. Так. по данным Министерства общественного развития РК на 1 ноября 2020 года количество зарегистрированных общественных организаций на сайте qazvolunteer.kz возросло в три раза до 1 136, количество проектов с вовлечением волонтеров – до 870. За это время 44 359 граждан зарегистрировались на сайте в качестве волонтеров.

«Озвученная Президентом К.К. Токаевым инициатива создания нового института «Ұлттық Құрылтай» позволит расширить каналы для гражданского участия. Кроме того, новый институт позволит нивелировать тенденцию снижения гражданской активности. Включение представителей общественности, экспертов в обсуждение и принятие решений по различным вопросам дает понимание, что мы вместе строим «Новый Казахстан». Это совместная работа государства и общественности по выработке наиболее эффективной модели развития страны», – отметила эксперт.