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Эксперт: Казахстан и Россия остаются надежными партнерами и союзниками

20 Декабря 2021 17:30
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Эксперт: Казахстан и Россия остаются надежными партнерами и союзниками

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан как был, так и остается надежным партнером и союзником России, такую же поддержку мы ощущаем со стороны России. Такое мнение выразил заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Санат Кушкумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в режиме онлайн на официальной странице Sputnik Казахстан проходит видеомост, в рамках которого обсуждаются новые форматы экономической интеграции и сотрудничества в рамках ЕАЭС в период пандемии.

В ходе видеомоста заместитель директора КИСИ при Президенте РК отметил, что текущий год был непростым для обеих стран.

«Естественно, есть и динамика в отношении наших стран, интенсивность визитов, контакты на уровне отраслевых министерств и экспертном уровне. Для Казахстанского института стратегический исследований этот год начался с совместного мероприятия в Москве с партнерами-коллегами, экспертами из России. Этот год начинался со встречи ключевых партнеров в России. Безусловно, текущий год принес много сюрпризов. Некоторые из них были прогнозируемыми. Вопросы в сфере безопасности - это один из важных вызовов перед нашими соседями, партнерами. Вы упомянули Афганистан. Наверное, это один из тех «черных лебедей», о которых многие говорили в контексте вывода войск западной коалиции из этой страны. Конечно, мало кто мог предполагать, что это произойдет стремительно, быстро, молниеносно и с катастрофическими последствиями», - прокомментировал Санат Кушкумбаев.

По словам эксперта, Казахстан и Россия имеют тесные связи: культурные, экономические, исторические, в сфере безопасности.

«25 мая 2022 года будет 30 лет со дня подписания договора между Казахстаном и Россией о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Это один из первых договоров, который был подписан независимым Казахстаном со страной, которая стала и является нашим стратегическим партнером и союзником. Это последнее союзничество предполагает тесное взаимодействие в военно-политической сфере. Несколько ранее, 15 мая 1992 года, две страны стали подписантами договора о коллективной безопасности. Это фундамент, который через 10 лет стал основой для создания Организации договора о коллективной безопасности, где Россия и Казахстан играют важную роль, придают этой организации важное значение. В рамках ОДКБ и двусторонних союзнических связей, конечно же, у нас огромная повестка между Казахстаном и Россией, особенно в сфере безопасности», - пояснил он.

Санат Кушкумбаев отметил, что этот год является юбилейным для всех стран постсоветского пространства. Он прошел под знаком 30-летия Независимости.

«В этом контексте мы все находимся в одинаковом статусе, с разными итогами подходим к этому. Россия, как лидирующая страна в пространстве Евразии, конечно же, подводит итоги. Мы знаем, что Казахстан как был, так и остается надежным партнером, союзником России, такую же поддержку ощущаем со стороны России. Наши лидеры неоднократно говорили, что российско-казахстанские отношения носят эталонный характер. Думаю, что в этом контексте это емкое определение характера двусторонних отношений», - добавил эксперт.


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#Россия   #Политика  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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