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    12:11, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Эксперт из Алматы: Перепись - единственный достоверный источник сведений о населении

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Алматинцы не должны испытывать напряженность, необходимо пройти перепись, считает доктор экономических наук Евразийской юридической академии имени Д.А. Кунаева Патима Абдикулова. По ее мнению, перепись дает совершенно объективные характеристики населения: экономические, социальные, демографические, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    П.Абдикулова напомнила, что перепись населения проводится для создания будущего социально-экономического плана государства каждые десять лет.

    «Обычно после переписи проводится углубленный социально-экономический и демографический анализ. Учитывается каждый - от новорожденного до человека преклонного возраста. Ходит ли в школу, колледж или учится в университете. Работает официально либо самозанятый, определяются проблемы внутренней и внешней миграции в стране. Можно увидеть отток жителей из сельской местности», - говорит эксперт.

    По итогам переписи государство получит подробную информацию о том, как живут граждане. Кроме того, она помогает уточнить информацию, которую статистики получают от разных ведомств. Например, так можно проверить данные загсов о людях, которые состоят в браке.

    «Можно определить, сколько многодетных семей в стране. Если раньше многодетными матерями считались женщины, родившие 10-15 детей, то сегодня это те, кто растит четырех. По итогам переписи они могут получить господдержку. Информация от безработных поможет понять, что нужны новые программы по созданию рабочих мест. Пенсионеры, сообщив о низких доходах, дадут государству сигнал, что необходимо повышать пенсии», - продолжила П. Абдикулова.

    Государству важны сведения обо всех гражданах: имеющих достаток или получающих минимальную оплату труда, старых и молодых, и тех, кто не имеет документов.

    «Казалось бы, можно подсчитать население по ИИН, но это всего лишь цифры, которые указаны в удостоверении личности. До сих пор есть граждане, живущие по старым документам либо без них», - сказала эксперт.

    Чтобы развивать экономику, у государства должна быть точная статистическая информация о населении. Поэтому П. Абдикулова призвала жителей Алматы с понимаем отнестись к процедуре переписи, отвечать на вопросы анкеты с полной ответственностью.

    «Мы - единый казахстанский народ, благодаря данным переписи сможем взглянуть на себя, как в зеркало. Перепись населения - это летопись страны, ее история. Один из немногих источников объективной информации, который останется после нас и по которому о нас будут судить потомки», - подытожила доктор экономических наук.

    Теги:
    Перепись населения Общество Алматы Статистика
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