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Эксперт: Главное предназначение выборов - перезагрузка политической системы
22 Сентября 2022, 16:10

Эксперт: Главное предназначение выборов - перезагрузка политической системы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстану нужна консолидация политических сил общества. Такое мнение выразил ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Мухит Асанбаев, комментируя предстоящие выборы Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Выборы, полные новых ожиданий и ориентиров, нацеленные на большие и значимые для общества и государства цели и задачи пройдут 20 ноября 2022 года. Их главное предназначение – перезагрузка политической системы общества. Новое время требует принятия оперативных мер. Их много на повестке, достаточно много, чтобы увидеть в них главную миссию – целенаправленно исходить из общественно-политической и социально-экономической реальности, в которую наша страна вошла с проведением летом нынешнего года референдума по принятию пакета конституционных поправок. В этом вся суть проводимых реформ в целом и в частности, внеочередных президентских выборов», - сказал Мухит Асанбаев.

Вместе с тем, по словам эксперта, с назначением даты выборов возрастают ожидания перемен, которые были предсказаны еще в начале года представителями экспертного сообщества.

«Как известно, уже тогда обсуждалась вероятность проведения в этом году президентских выборов, проведение в следующем году парламентских выборов, в целом прогнозировался сценарий интенсификации политических процессов, направленных на дальнейшую реализацию большего пакета политических реформ. При этом нынешний политический сезон начался с культивирования в стране новой политической традиции, без закулисных игр в политике, с ясным видением и намерением сформировать более устойчивую политическую модель для обеспечения стабильности и устойчивости Казахстана», - считает ведущий научный сотрудник КИСИ.

«Как заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Это и есть квинтэссенция предстоящих президентских выборов. Они станут не только импульсом для политического процесса, но и вызовом для нынешней власти, результаты которого станут очевидны уже в следующем году. Пока же Казахстану нужна консолидация политических сил общества, единство и взаимопонимание и выход гражданского общества и власти на новый уровень. Итак, до президентских выборов остается два месяца, круг задач определен, объявлен старт электоральной кампаний», - заключил Мухит Асанбаев.

Ранее стало известно, что внеочередные выборы Президента Республики Казахстан пройдут 20 ноября. Соответствующий Указ подписал Глава государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев обратился к народу по случаю объявления даты президентских выборов.

Фото: kisi.kz


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