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Эксперт: Елбасы принадлежит ключевая роль в формировании казахстанской геополитики

20 Марта 2020 15:21
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Эксперт: Елбасы принадлежит ключевая роль в формировании казахстанской геополитики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Елбасы принадлежит ключевая роль в создании современной философии казахстанской геополитики. Такое мнение высказал эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК-Елбасы Жумабек Сарабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Следует отметить, что одна из ключевых ролей в создании современной философии казахстанской геополитики принадлежит Первому Президенту республики Нурсултану Назарбаеву. Система отношений страны с международным сообществом и база двусторонних отношений с ближними и дальними соседями возникли в период его президентства. В качестве Лидера Казахстана Н. Назарбаев также инициировал создание новых платформ сотрудничества. Так, Назарбаев является автором идеи Евразийского экономического союза, которая впервые была озвучена в далеком 1994 году в стенах Московского государственного университета. Концепция СВМДА как аналогичного ОБСЕ форума безопасности в Азии в свое время также была впервые предложена Казахстаном», – сказал Ж. Сарабеков.

Эксперт отметил, что Казахстан с первых лет независимости взял курс на тесную интеграцию в мировое сообщество и последовательно идет по этому пути. Открытость глобальной экономике, активное участие в работе международных организаций, генерирование различных объединительных инициатив в области экономики и безопасности – все это стало отличительной чертой казахстанской дипломатии. По степени взаимодействия с международными институтами Казахстан является одним из лидеров в регионе Центральной Азии и на постсоветском пространстве.

По словам Ж. Сарабекова, открытый курс во внешней политике Казахстана выступает одним из действенных инструментов продвижения и защиты национальных интересов. Это, во многом, относится ко всем странам Центральной Азии. Потому что для государств, которые находятся вдалеке от мировых центров торговли и производства, имеют относительно небольшое население при огромной территории и соседствуют с очень крупными державами, критически важно быть вовлеченными в мировую повестку, чтобы укреплять свой суверенитет и геополитическую субъектность.


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Ключевые слова: Первый Президент - Елбасы,
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Мейрамбек Байгарин

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