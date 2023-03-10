Эксперт: Дополнительные возможности по поставкам энергоносителей в ЕС открываются для Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для Казахстана открываются дополнительные возможности в качестве поставщика энергоносителей в Евросоюз. Об этом сообщил заместитель председателя правления АО «Институт внешнеполитических исследований» Аманкельды Таженов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Европа традиционно являлась основным потребителем российских нефти и газа, поставки которых были нарушены в результате масштабных санкций против России. В этих условиях возрастает роль Казахстана как поставщика энергоносителей, в том числе на основе подписанного в ноябре 2022 года, на полях 27-й Конференции ООН по изменению климата, двустороннего Соглашения между РК и ЕС о расширении сотрудничества в сфере поставок энергии и сырья. В свою очередь, возрастание интереса ЕС к энергодобывающим странам открывает дополнительные возможности для нашей страны в транзитно-логистической сфере, а также в плане привлечения в экономику РК передовых европейских технологий и инноваций», – сказал А.Таженов.

По его словам, проблемы с транспортировкой нефти в Европу по Черному морю можно решать путем увеличения поставок по маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан, а также задействования звена Казахстан-Каспийское море-Южный Кавказ нового грузового железнодорожного маршрута из Китая в Германию. Это предполагает углубление взаимодействия и координации как с транзитными странами, так и в рамках Евросоюза.

Как отметил А.Таженов, в европейских экспертных кругах все чаще обсуждается, что значительная часть международного сообщества, включая Китай, Индию, ключевые страны ОПЕК, дистанцировалась от антироссийских действий в связи с событиями в Украине. Поэтому выстраивание отношений с зарубежными партнерами на основании «поддержки или осуждения» ими политики Москвы не может являться критерием.