Эксперт: Антиядерная позиция Казахстана и Японии обеспечивает тесное взаимодействие двух стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Приглашение Елбасы в Японию говорит об уровне уважения к Первому Президенту. Так считает Ерлан Мадиев, эксперт Института мировой экономики и политики при Фонде Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Приглашение Елбасы для участия в церемонии интронизации 126-го императора Японии Нарухито свидетельствует не только о высоком статусе отношений между нашими странами, но и об уровне уважения к личности Первого Президента РК в стране Восходящего солнца. Церемония вступления на трон нового императора, в которой приняли участие лидеры из 130 стран мира, имеет особое значение для японского народа, который вступает в новую эру «Рейва». Не секрет, что для японцев особое символическое значение имеет позиция Н. Назарбаева в вопросах нераспространения ядерного оружия. Япония, как единственная страна в мире, в полной мере испытавшая ужасы ядерной атаки, придает особое значение мирным инициативам Н. Назарбаева, в особенности в области глобальной денуклеаризации», – сказал Е. Мадиев.

«Сегодня Казахстан является лидером глобального антиядерного движения, внесшим существенный вклад в дело нераспространения ядерного оружия. С учетом этого, еще в 2008 году уже бывший Император Акихито наградил Первого Президента Казахстана высшей государственной наградой Японии – «Орденом Хризантемы на Большой ленте», - отметил эксперт.

По его словам, антиядерная позиция Казахстана и Японии является значимым идеологическим элементом, обеспечивающим тесное взаимодействие двух стран на международной арене. Так, в 2015-2017 года Казахстан и Япония исполняли обязанности сопредседателей 9-й Конференции по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Другое важное направление, сближающее позиции обеих стран – проблема денуклеаризации на Корейском полуострове. Инициативы Казахстана в области урегулирования ядерного кризиса КНДР находят полную поддержку и понимание в Токио.