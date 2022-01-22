Эксперт: Антитела после омикрон-штамма очень слабо защищают от «дельты»
МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Антитела, выработанные организмом после заражения дельта-штаммом коронавируса, защищают против «омикрона», однако в обратном порядке этот процесс работает очень слабо. Об этом сообщил основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«К сожалению, вышло исследование, которое показало: иммунитет после перенесенного «омикрона» плохо работает на защиту от других штаммов. Антитела после «дельты» все-таки немного защищают от «омикрона», а антитела после «омикрона» на «дельту» влияют очень слабо. Это говорит о том, что «омикрон«» не станет спасением и концом пандемии», - отметил эксперт.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, в России выявлено 1 682 случая заражения этим штаммом. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, доля дельта-штамма коронавируса среди новых случаев заражения в России снизилась до 52,3% против 56,2% днем ранее, доля «омикрона» и других штаммов возросла до 47,7%. «Омикрон» зафиксирован в 52 регионах страны.
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