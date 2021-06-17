Экспериментальную разметку наносят на дорогах вокруг Костаная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Департаментом полиции совместно с акиматом области, Костанайским филиалом АО НК «КазАвтоЖол» и подрядной организацией ТОО «Казахавтодор» продолжается работа по обеспечению дорожной безопасности, в частности нанесения экспериментальной дорожной разметки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Главная цель - это сокращение числа ДТП. Многолетний опыт применения красной и желтой дорожной разметки в зарубежных странах позволил кратно снизить число аварий на автодорогах.

Так, в областном центре по улице Чехова в границах улиц Тәуелсіздік - Дощанова и улицы Уральской от кольца Мауленова до железнодорожного переезда нанесена экспериментальная дорожная разметка желтого цвета.

«15 июня на обходах города Костанай начаты работы по нанесению экспериментальной дорожной разметки красного цвета. Наносится красная разметка для привлечения внимания участников дорожного движения на островки безопасности в местах, где чаще всего происходят ДТП или там, где риск их совершения высок», - пояснили в департаменте полиции.

Работы по нанесению разметки проводятся подрядной организацией ТОО «Казахавтодор» под контролем сотрудников дорожной и технической инспекции Управления административной полиции Департамента полиции области.