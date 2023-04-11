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Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе проведут в Валенсии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2023, 07:18
Эксперимент по четырехдневной рабочей неделе проведут в Валенсии

МАДРИД. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Власти Валенсии начали в понедельник эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели. Об этом сообщили в мэрии города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Валенсия станет первым городом в мире, который проведет пилотный месячный проект по 32-часовой рабочей неделе», - отмечается в пресс-релизе. Эксперимент продлится до 7 мая. На все понедельники, которые объявлены выходными, выпадают праздничные дни в Валенсии.

В ходе эксперимента будет проанализировано, как сокращенная рабочая неделя влияет на такие аспекты, как здоровье и благополучие местных жителей, окружающую среду и экономику, особенно в сфере торговли, гостеприимства и досуга. Ожидается, что результаты будут представлены в июле.


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