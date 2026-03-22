РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    05:57, 22 Март 2026 | GMT +5

    Эксперимент Lufthansa: авиакомпания меняет правила уборки на рейсах

    Авиакомпания Lufthansa с 16 по 29 марта проводит экспериментальную программу «сокращенной уборки» на 20 европейских маршрутах, передает агентство Kazinform со ссылкой на DW.

    Фото: aa.com.tr

    Уборка туалетов будет проводиться только по запросу пассажиров, а мусор из карманов сидений — выбрасываться по мере необходимости.

    Согласно внутренней служебной записке для экипажей, число уборщиков, которые выборочно проверяют чистоту салона, сократится с четырех до двух человек.

    В компании пояснили, что эксперимент является частью программы по экономии расходов, по которой планируется сократить около 4 тысяч сотрудников.

    Данное нововведение не единственное: ранее Lufthansa изменила правила бронирования мест, сократила питание на борту, пассажиры эконом-класса теперь получают только мини-бутылку воды и шоколад, и ужесточила контроль ручной клади при посадке.

    Отмечается, что цены на короткие рейсы Lufthansa зачастую выше, чем у европейских лоукостеров, таких как Ryanair и Easyjet.

    Ранее сообщалось, что мировые авиаперевозчики фиксируют резкий рост затрат на авиационное топливо на фоне конфликта вокруг Ирана, что уже приводит к удорожанию билетов, сокращению маршрутов и сбоям в расписании рейсов.

    Теги:
    Самолет Авиация Мировые новости Задержка и отмена авиарейсов
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
    Сейчас читают