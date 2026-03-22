Эксперимент Lufthansa: авиакомпания меняет правила уборки на рейсах

Уборка туалетов будет проводиться только по запросу пассажиров, а мусор из карманов сидений — выбрасываться по мере необходимости.

Согласно внутренней служебной записке для экипажей, число уборщиков, которые выборочно проверяют чистоту салона, сократится с четырех до двух человек.

В компании пояснили, что эксперимент является частью программы по экономии расходов, по которой планируется сократить около 4 тысяч сотрудников.

Данное нововведение не единственное: ранее Lufthansa изменила правила бронирования мест, сократила питание на борту, пассажиры эконом-класса теперь получают только мини-бутылку воды и шоколад, и ужесточила контроль ручной клади при посадке.

Отмечается, что цены на короткие рейсы Lufthansa зачастую выше, чем у европейских лоукостеров, таких как Ryanair и Easyjet.

Ранее сообщалось, что мировые авиаперевозчики фиксируют резкий рост затрат на авиационное топливо на фоне конфликта вокруг Ирана, что уже приводит к удорожанию билетов, сокращению маршрутов и сбоям в расписании рейсов.