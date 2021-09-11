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    21:50, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Экспедитор присвоил деньги предприятия в Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кокшетау экспедитор присвоил деньги предприятия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В дежурную часть УП города Кокшетау 28 мая поступило заявление от директора одного из предприятий областного центра о том, что экспедитор присвоил денежные средства в сумме 1 млн 764 тысяч тенге, которые должен был сдать в кассу.

    Оперативники разыскали работника, который выполнял заказы потерпевшего.

    Как оказалось, 29-летний житель Кокшетау проработал на предприятии несколько лет. В полиции он признал свою вину и пояснил, что присвоил переданные ему деньги.

    Начато досудебное производство по статье 189 УК РК «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества».


    Теги:
    Криминал Правоохранительные органы Акмолинская область
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