Экспедиция «По следам великого Абая: духовное путешествие» стартовала в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Экспедиция под названием «По следам великого Абая: духовное путешествие» отравилась в дорогу. Поездку организовали члены партии «Ак жол». Активисты партии намерены проехать по местам, где родился, жил и творил великий казахский поэт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Активисты карагандинского общества отправились в духовную поездку. В ходе экспедиции, организованной партией «Ак жол» по следам великого Абая, планируется посетить несколько населенных пунктов и изучить его труды. Активисты уверены, что встречи с жителями помогут им найти новые смыслы основных идей Абая в разрезе современности. В течение 4 дней автокараван проедет тысячи километров. Члены экспедиции планируют освоить маршрут Караганда – Каркаралинск – Карагайлы – Кайнар - Саржал – Каратал – Жидебай – Акшокы – пещеру Енлик-Кебек – дом-музей М. Ауэзова в селе Борили – музей Абая в городе Семее – Егиндыбулак – Ушкара – Караганда.

«Абай и парламентаризм», «Абай и многопартийная система», «Абай и демократия». Конечно, когда мы поднимает эти вопросы, может показаться, что труды Абая не соответствуют современной терминологии. Но вы знаете, что труды Абая очень глубоки по смыслу. Мы пытаемся изучить всю глубину его мыслей. Как отметил наш Президент Касым-Жомарт Токаев, наша основная цель – найти новые образы нации», - пояснил заместитель директора Карагандинского областного филиала демократической партии «Ак жол» Бейбут Кулмаганбет.

Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января в Нур-Султане состоялось празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Елбасы Нурсултана Назарбаева.

Постановлением Правительства Республики Казахстан 10 августа объявлено Днем Абая и внесено в календарь праздничных дней.