Экспедиция Baytak Dala – Babalar Murasy побывала в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ– Этнографическая экспедиция Baytak Dala – Babalar Murasy побывала в сакральных местах Карагандинской области. Путешественники намерены преодолеть 1 158 километров и увидеть воочию красоты Центрального и Северо-Восточного Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель этнографической экспедиции – путешественник и энтузиаст Мирам Байкенов. Он вместе с единомышленниками имеет огромный опыт по составлению и прохождению сложнейших маршрутов по странам СНГ. Каждое своё путешествие Мирам и его команда тщательно продумывают, и до начала нынешней экспедиции за их плечами были 4 563 километра пути. Они покорили Памирский тракт и преодолели его наивысшую точку – перевал Ак байтал.

«В экспедиции Baytak Dala – Babalar Murasy участвуют семейные экипажи – это бабушки и дедушки, мамы и папы с детьми. Наша цель – показать юным путешественникам красоту нашей природы: необъятные просторы степей, высокие горы, голубые воды рек и озёр, а также богатые недра казахской земли. Экспедиция носит не только познавательный характер, но и поможет детям отвлечься от смартфонов и других гаджетов. В эпоху интернета дети увидят интересную жизнь в офлайне», – говорит Мирам.

От Карагандинской области в экспедиции принимают участие сотрудники Национального историко-культурного природного заповедника-музея «Улытау» и народный фотоклуб «Сплав» города Темиртау. Недавно путешественники побывали в Актогайском и Каркаралинском районах.

«Наш маршрут начался с озера Балхаш. Далее мы направились к горному массиву Бектау-ата. Насытившись видами гор, поехали по степной дороге в сторону других достопримечательностей Актогайского района. Побывали у памятника Бегазы-Дандыбаевской культуры и двинулись к горной цепи Кызыларай. Кызыларайский оазис – удивительное сочетание леса, степи и гор с уникальной флорой и фауной. Высшая точка Центральной Азии Аксоран тоже находится в этой цепи», – добавил Мирам.

Побывали члены экспедиции и в краеведческом музее села Актогай. Там хранится немало уникальных экспонатов. Помимо предметов старины, найденных в ходе раскопок, в музее представлено чучело вымершего полвека назад туранского тигра.

Путь от Каркаралинска до Баянаула дал возможность членам экспедиции ознакомиться с горами Аулиетас, Кызылтау и Ку.