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Экспедиция «Атамекен» побывала в Карагандинской области

2 Сентября 2021 20:09
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Экспедиция «Атамекен» побывала в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области побывала экспедиция «Атамекен», организованная республиканскими газетами Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда» в честь 30-летия независимости РК. Сотрудники изданий посетили историко-культурные места в Жанаарке, Жезказгане и Улытау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Основная цель экспедиции – популяризация историко-культурного и туристического потенциала регионов.

В её состав вошли заместитель председателя АО «РГ «Egemen Qazaqstan» Ерболат Каменов, заместитель главного редактора газеты «Egemen Qazaqstan» Талгат Батырхан, главный редактор сайта газеты «Казахстанская правда» Евгений Фёдоров, а также ветераны журналистики и представители местных СМИ.

Автокараван встретили на въезде в область. И затем экспедиция направилась по историческим местам региона.

В Жанаарке, на родине выдающегося учёного, этнографа, писателя Акселеу Сейдимбека, состоялась встреча в библиотеке. Участникам экспедиции презентовали книгу «Құрмалдық», посвящённую жизни и творчеству деятеля. Автор – известный журналист, публицист Торехан Майбас.

Следующая точка маршрута – Жезказган. Сотрудники изданий посетили местный историко-археологический музей, мавзолеи Жошы-хана и Алаша-хана.

Улытауский район богат культурным наследием. На его территории находится более 300 исторических памятников. Действует Национальный историко-культурный и природный музей-заповедник. Участники экспедиции посетили визит-центр «Улытау».

После возвращения в столицу из Карагандинской области эстафета передана другим регионам.


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#Карагандинская область   #СМИ   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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