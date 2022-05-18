18 Мая 2022 21:41

Экспедиции, языковые школы и турпоходы организуют летом для детей в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в этом году будут работать 11 детских оздоровительных лагерей. За счет бюджета на отдых в них отправят всех детей из малообеспеченных семей и социально уязвимых слоев населения. На эти цели выделили 71 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления образования Назир Жашибеков на брифинге сообщил, что охватить летним отдыхом и занятостью планируют 93% школьников с 1 по 10 класс.

«Будут действовать 456 пришкольных площадок для учащихся 1-4 классов и 11 оздоровительных лагерей с этнолингвистической тематикой смен для учащихся 1-9 классов. Работа пришкольных площадок начнется с 1 июня, оздоровительных лагерей - с 15 июня», - проинформировал Назир Жашибеков.

Будут функционировать 97 палаточных лагерей, 312 клубов «Жас сарбаз», бригады «Жасыл ел», 301 дебатный клуб, летние языковые школы, читальные клубы. Планируют организовать в регионе краеведческие экспедиции и походы по сакральным местам, однодневные эколого-туристические походы.

«Работу с детьми по месту жительства обеспечат 83 организации дополнительного образования, 25 дворовых клубов. На базе Дворца школьников начнет работать «Летняя академия». Со стороны местных исполнительных органов будут приняты все меры по обеспечению безопасности детей на летнем отдыхе», - добавил Назир Жашибеков.