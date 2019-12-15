+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -17 °С
Алматы: -3 °С
USD 383.95 EUR 429.26
RUB 6.16 CNY 55.02
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экскурсию подарили полицейские воспитанникам детской деревни в Атырау

15 Декабря 2019 14:34
Поделиться:
Экскурсию подарили полицейские воспитанникам детской деревни в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – День с полицейскими провели воспитанники атырауской детской деревни «Шанырак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме

Благотворительное мероприятие прошло в центральной мечети Шымкента
В Атырау успешно работает благотворительный магазин Лауреатов премии «Жомарт Жүрек» наградили в столице Шымкентский врач в канун Дня независимости провела благотворительную акцию

В этот день служебный автобус управления полиции города Атырау отклонился от обычного маршрута и поехал в пригородный поселок Геолог. Именно здесь находится детская деревня семейного типа «Шанырак», где полицейских ждали дети. После радостных приветствий, юные воспитанники выехали в Махамбетский район - в государственный музей заповедник «Хан Ордалы Сарайшик».



Здесь детям и подросткам представилась возможность воочию соприкоснуться с самой настоящей Историей с большой буквы. Ведь древний город Сарайджук (Сарайшык) был основан в XII веке. Это один из крупнейших городов Золотой Орды и торговых центров Великого Шелкового пути. А еще это ставка казахских ханов, где в настоящее время находится пантеон.


«Конечно, юных воспитанников детской деревни очень интересовали будни сотрудников полиции, поэтому дальнейшая экскурсия получила свое продолжение в ЦОУ управления полиции города Атырау. Здесь им рассказали, что 759 камер наблюдения за год фиксируют порядка 30 тысяч нарушений. Кроме того, детям показали боевые средства сотрудников полиции. Насыщенный день завершился в деревне «Шанырак», где с воспитанниками встретился начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев. В беседе с подростками он напомнил им, что прошлый год в МВД был ознаменован программой «На страже счастливого детства», а наступающий 2020-й станет Годом волонтера», - рассказали в пресс-службе ДП региона.


Расставаясь с воспитанниками детской деревни, полицейские всем семьям от департамента полиции вручили подарки, поздравив с Днем независимости.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Атырауская область, Благотворительность,
Поделиться:

Автор:

А. Соколов

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив