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Экскурсия «По следам Елбасы» прошла в Петропавловске

19 Ноября 2021 21:19
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Экскурсия «По следам Елбасы» прошла в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан в Петропавловске прошла экскурсия, посвященная Дню Первого Президента. В ней принял участие заместитель главы региона Гани Ныгыметов, а также представители молодежных организаций, лидеры волонтерских движений и активная молодежь Северо-Казахстанской области. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Экскурсия стартовала с изучения экспозиции областного историко-краеведческого музея. Затем участники мероприятия прогулялись в Парке Первого Президента, посетили резиденцию Абылай-хана, Назарбаев интеллектуальную школу, Ботанический сад и Дом дружбы, где ознакомились с фотовыставкой.

«В знаковый год 30-летия Независимости Республики Казахстан и в преддверии Дня Первого Президента мне представилась замечательная возможность вместе с вами пройти по следам Елбасы, перелистывая страницы истории нашей суверенной страны. Уверен, что каждый из вас является достойным гражданином своей Родины, который ратует за позитивные преобразования, креатив и инициативы! Елбасы - основатель современного казахстанского государства, автор казахстанской модели развития, архитектор независимости и личность, вдохновляющая молодежь. Динамичное развитие страны и позитивные политические изменения стали возможными во многом благодаря многолетней и выверенной политике Нурсултана Абишевича Назарбаева», - подчеркнул в своем выступлении Гани Ныгыметов.

Участники встречи делились мнениями о важных инициативах Нурсултана Назарбаева, говорили о роли молодежи в нашей республике и перспективах на ближайшее будущее.

В завершение встречи Гани Ныгыметов пожелал молодым североказахстанцам творческих успехов, ярких достижений, новых побед и свершений.



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#Северо-Казахстанская область   #Молодежь   #Первый Президент - Елбасы  
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