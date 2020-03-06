Экскурсионный автобус будет ездить по новому маршруту в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «Астана Конвеншн Бюро» изменила маршрут в соответствии с рекомендациями депутатов маслихата, озвученными на заседании постоянной комиссии маслихата г.Нур-Султан по вопросам социально-культурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение AstanaMedia в Facebook.

Теперь обновленный маршрут обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе Red Bus включает достопримечательности правого берега города.

Протяженность нового маршрута составит более 30 км и будет проходить вблизи ключевых достопримечательностей, таких как:

1. Набережная реки Есиль

2. Концертный зал Астана

3. Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан

4. памятник двум великим казахским ханам Керей и Жанибеку

5. первая рабочая резиденция Елбасы

6. памятник «Жер ана»

7. Мост «Арыс»

Ранее маршрут включал в себя следующие пункты:

- Торгово-развлекательный центр Хан Шатыр

- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел»

- Музей энергии будущего «Нур-Алем»

- Национальный Музей РК

- Монумент Астана Байтерек

- Центр семейного отдыха «Ailand»

Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе Red Bus по принципу Hop-On Hop-Off. Каждый автобус оснащен аудиогидом на 8-х языках (казахский, английский, русский, китайский, немецкий, турецкий, испанский, французский).



