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Экскурсионный автобус будет ездить по новому маршруту в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «Астана Конвеншн Бюро» изменила маршрут в соответствии с рекомендациями депутатов маслихата, озвученными на заседании постоянной комиссии маслихата г.Нур-Султан по вопросам социально-культурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение AstanaMedia в Facebook.
Теперь обновленный маршрут обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе Red Bus включает достопримечательности правого берега города.
Протяженность нового маршрута составит более 30 км и будет проходить вблизи ключевых достопримечательностей, таких как:
1. Набережная реки Есиль
2. Концертный зал Астана
3. Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан
4. памятник двум великим казахским ханам Керей и Жанибеку
5. первая рабочая резиденция Елбасы
6. памятник «Жер ана»
7. Мост «Арыс»
Ранее маршрут включал в себя следующие пункты:
- Торгово-развлекательный центр Хан Шатыр
- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел»
- Музей энергии будущего «Нур-Алем»
- Национальный Музей РК
- Монумент Астана Байтерек
- Центр семейного отдыха «Ailand»
Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе Red Bus по принципу Hop-On Hop-Off. Каждый автобус оснащен аудиогидом на 8-х языках (казахский, английский, русский, китайский, немецкий, турецкий, испанский, французский).
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