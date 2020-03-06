+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 3 °С
USD 380.53 EUR 425.09
RUB 5.74 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экскурсионный автобус будет ездить по новому маршруту в Нур-Султане

6 Марта 2020 06:00
Поделиться:
Экскурсионный автобус будет ездить по новому маршруту в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Компания «Астана Конвеншн Бюро» изменила маршрут в соответствии с рекомендациями депутатов маслихата, озвученными на заседании постоянной комиссии маслихата г.Нур-Султан по вопросам социально-культурного развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение AstanaMedia в Facebook.

Новости по теме
Какой ущерб нанесет коронавирус глобальной транспортной отрасли
Новые правила для владельцев собак и кошек приняли в Карагандинской области Реализацию проекта по развитию туристско-рекреационного центра «Каскасу» возобновят Медицинский туризм развивают в Туркестанской области

Теперь обновленный маршрут обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе Red Bus включает достопримечательности правого берега города.

Протяженность нового маршрута составит более 30 км и будет проходить вблизи ключевых достопримечательностей, таких как:

1. Набережная реки Есиль

2. Концертный зал Астана

3. Военно-исторический музей Вооруженных сил Республики Казахстан

4. памятник двум великим казахским ханам Керей и Жанибеку

5. первая рабочая резиденция Елбасы

6. памятник «Жер ана»

7. Мост «Арыс»

Ранее маршрут включал в себя следующие пункты:

- Торгово-развлекательный центр Хан Шатыр

- Триумфальная арка «Мәңгілік Ел»

- Музей энергии будущего «Нур-Алем»

- Национальный Музей РК

- Монумент Астана Байтерек

- Центр семейного отдыха «Ailand»

Экскурсия проводится на двухэтажном автобусе Red Bus по принципу Hop-On Hop-Off. Каждый автобус оснащен аудиогидом на 8-х языках (казахский, английский, русский, китайский, немецкий, турецкий, испанский, французский).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив