19 Июля 2022 23:11

Экскурсии в СИЗО для госслужащих организовывают в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С целью формирования антикоррупционной культуры среди госслужащих для последних организовываются экскурсии в СИЗО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по противодействию коррупции Мангистауской области.

Государственным служащим показывают в СИЗО следственные кабинеты, камеры для совершивших преступления, места для прогулки заключенных. Таким образом, как сообщили в ведомстве, госслужащим дают ощутить тягость нахождения в учреждениях лишения свободы, рассказывают о последствиях совершения коррупционных и прочих преступлений.

При этом СИЗО посещают как простые сотрудники, так и руководящий состав. Так, за последнее время на таких экскурсиях побывали сотрудники департамента государственных доходов, акимата области, военной полиции, юстиции и других ведомств.

«Известно, что без продвижения антикоррупционной общественной работы прогресс в этом вопросе невозможен. Поэтому при областном общественном совете в городах Актау и Жанаозене, а также во всех районных общественных советах, созданы постоянные комиссии по вопросам противодействия коррупции, ведется системная работа,» - сказал в ходе брифинга в Центре общественных коммуникаций первый заместитель руководителя областного департамента Куаныш Мырзагали.