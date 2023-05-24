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    Экскурсии в Национальные парки организуют детям в Алматинской области

    24 Мая 2023, 20:56

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области этим летом в лагерях отдохнут более 270 тысяч детей из 330 429 - 81,7% от общего количества обучающихся, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Летом в 15 загородных лагерях будут отдыхать около 7000 детей и подростков разных категорий (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и многодетных семей). На эти цели из областного бюджета выделено 518 миллионов 812 тысяч тенге», - сказала на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель управления образования Алматинской области Салтанат Беспаева.

    За счет спонсоров и родителей 10 тысяч учащихся отправятся в Чарынский государственный национальный природный парк, Иле-Алатауский нацпарк, на Кольсайские озера, Кайынды, а также посетят музеи «Алтын Адам», «Жамбыл», «Конаев», «Тамбалы Тас».

    Глава УО добавила, что для 170 215 учащихся летом будут организованы более 425 пришкольных лагерей, еще 22 лагеря откроют при государственных организациях дополнительного образования. Там будут проводиться различные конкурсы, выставки, олимпиады, фестивали в рамках Национального культурно-просветительного проекта.

    «Также во всех районах и городах нашего региона хотим организовать юрты и этнодеревни для детей в целях популяризации и ознакомления с культурным наследием и традициями казахского народа и этносов, проживающих в Казахстане. Планируем охватить более 10 тысяч детей», - сообщила Салтанат Беспаева.

    Спикер также добавила, что в этом году из местного бюджета на капитальный ремонт летнего оздоровительного лагеря «Марал-Сай» в Талгарском районе выделено 78 миллионов тенге, а на укрепление материально-технической базы - 80 миллионов тенге.

    Ранее сообщалось, что более 270 тысяч алматинских детей летом отдохнут в лагерях.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Регионы Общество Конаев Дети
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