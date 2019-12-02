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Экскурсии на языке жестов будут проводить на монументе «Байтерек»

2 Декабря 2019 11:15
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Экскурсии на языке жестов будут проводить на монументе «Байтерек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Безбарьерную среду на монументе «Байтерек» создают для обеспечения доступа к объекту всех слоев населения, в том числе граждан с ограниченными возможностями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «Астана-Бәйтерек».

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Мероприятие «Доступная среда» проходит в столице у монумента, оно приурочено к двум датам - Дню Первого Президента Республики Казахстан, а также к Международному дню инвалидов (3 декабря), установленному на 47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году.

Впервые на базе монумента реализован социально значимый проект по тифлокомментированию (аудиодескрипции) - речевому описанию визуальной информации с учетом психологических особенностей восприятия и потребностей инвалидов по зрению,

В презентуемых аудиогидах наряду с звуковыми дорожками на 8-ми языках (казахском, русском, английском, испанском, французском, арабском, китайском, турецком), предусмотрены 3 звуковые дорожки (на казахском, русском и английском языках) для незрячих и слабовидящих людей.

Наряду с этим на монументе «Байтерек» с декабря 2019 г. будут организованы экскурсии на языке жестов для граждан с особенностями слуха. Работа экскурсовода-сурдопереводчика будет осуществляться по предварительным заявкам на безвозмездной основе.

В мероприятии принимают участие представители Управления культуры и спорта г. Нур-Султан, ОО «Казахское общество глухих», ОО «Казахское общество слепых», а также специалисты, работавшие над реализацией названных проектов.

В рамках мероприятия будет организована демонстрация видеороликов на заданную тему, а также проведены экскурсии по монументу «Байтерек» для граждан с особенностями слуха и зрения.

Монумент «Байтерек» - уникальное архитектурное сооружение, являющееся национальным символом и ключевым туристическим объектом столицы Казахстана – города Нур-Султан. Ежегодно «Байтерек» принимает более полумиллиона гостей – это граждане Казахстана, а также гости из ближнего и дальнего зарубежья.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Туризм,
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