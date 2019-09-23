+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 13 °С
Алматы: 23 °С
USD 386.70 EUR 427.15
RUB 6.06 CNY 54.57
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Экскурсии для иностранных гостей проходят в Семее

23 Сентября 2019 12:12
Поделиться:
Экскурсии для иностранных гостей проходят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Отдел по развитию туризма и туристическая компания «Тогас-Интурсервис» провели для иностранных гостей двухчасовой тур по городу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

Новости по теме

Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов
Система Tax free заработает в Казахстане Международная организация PATA оценила возможности туризма в Казахстане О туристическом потенциале Нур-Султана рассказал Алтай Кульгинов

Узнать больше о казахской культуре, проникнуться историей страны и попробовать блюда национальной кухни в Семей съехались туристы из разных точек земного шара, в том числе из США, Мексики, Монголии, Индии и других стран.



В рамках небольшой экскурсии гости ознакомились с местными достопримечательностями. Первым пунктом посещения стал подвесной мост, ставший своеобразной «визитной карточкой» Семея, на фоне которого туристы сфотографировались. А после туристический автобус отправился к Ямышевским воротам, где гостям также рассказали об истории этого удивительного архитектурного памятника, который является одним из самых давних построек города. В туристический маршрут также вошли такие значимые места, как памятник воинам-интернационалистам, Центральная площадь города, набережная Иртыша, площадь Абая, Арбат и остров Бейбитшилик (ранее о. Полковничий).



В ходе маршрута туристы ознакомились с театром имени Абая, городскими музеями и библиотеками, бывшей мужской гимназией, зданием зооветеринарного института, памятниками Абая, Габдуллы Тукая и Алихана Бокейханова и с другими местными достопримечательностями.



Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Туризм,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив