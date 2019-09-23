-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 15:48
-
-
-
-
-
-
-
вчера 13:49
-
Экскурсии для иностранных гостей проходят в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Отдел по развитию туризма и туристическая компания «Тогас-Интурсервис» провели для иностранных гостей двухчасовой тур по городу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.
Узнать больше о казахской культуре, проникнуться историей страны и попробовать блюда национальной кухни в Семей съехались туристы из разных точек земного шара, в том числе из США, Мексики, Монголии, Индии и других стран.
В рамках небольшой экскурсии гости ознакомились с местными достопримечательностями. Первым пунктом посещения стал подвесной мост, ставший своеобразной «визитной карточкой» Семея, на фоне которого туристы сфотографировались. А после туристический автобус отправился к Ямышевским воротам, где гостям также рассказали об истории этого удивительного архитектурного памятника, который является одним из самых давних построек города. В туристический маршрут также вошли такие значимые места, как памятник воинам-интернационалистам, Центральная площадь города, набережная Иртыша, площадь Абая, Арбат и остров Бейбитшилик (ранее о. Полковничий).
В ходе маршрута туристы ознакомились с театром имени Абая, городскими музеями и библиотеками, бывшей мужской гимназией, зданием зооветеринарного института, памятниками Абая, Габдуллы Тукая и Алихана Бокейханова и с другими местными достопримечательностями.
- Акмолинцы стали вторыми на республиканском слете туристских экспедиционных отрядов
- Датчики угарного газа устанавливают в домах малообеспеченных и многодетных семей в ВКО
- О дожде со снегом предупредили жителей Костанайской области
- В школах ВКО появится предмет по основам предпринимательства и экологический час
- В Восточный Казахстан отправились служить призывники из СКО
- Вице-премьер РК встретился с медиками ВКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана