Экскурсии для иностранных гостей проходят в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Отдел по развитию туризма и туристическая компания «Тогас-Интурсервис» провели для иностранных гостей двухчасовой тур по городу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Информационный центр г. Семей.

Узнать больше о казахской культуре, проникнуться историей страны и попробовать блюда национальной кухни в Семей съехались туристы из разных точек земного шара, в том числе из США, Мексики, Монголии, Индии и других стран.





В рамках небольшой экскурсии гости ознакомились с местными достопримечательностями. Первым пунктом посещения стал подвесной мост, ставший своеобразной «визитной карточкой» Семея, на фоне которого туристы сфотографировались. А после туристический автобус отправился к Ямышевским воротам, где гостям также рассказали об истории этого удивительного архитектурного памятника, который является одним из самых давних построек города. В туристический маршрут также вошли такие значимые места, как памятник воинам-интернационалистам, Центральная площадь города, набережная Иртыша, площадь Абая, Арбат и остров Бейбитшилик (ранее о. Полковничий).





В ходе маршрута туристы ознакомились с театром имени Абая, городскими музеями и библиотеками, бывшей мужской гимназией, зданием зооветеринарного института, памятниками Абая, Габдуллы Тукая и Алихана Бокейханова и с другими местными достопримечательностями.



