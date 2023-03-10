Экскурсии «Бурабай Даму» вдохновили участников мирового чемпионата по биатлону

ЩУЧИНСК. КАЗИНФОРМ - Экскурсии по Щучинско-Боровской курортной зоне организовали для участников чемпионата мира по биатлону сотрудники предприятия «Бурабай даму» Управления Делами Президента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт УДП.

В чемпионате мира, который проходит в городе Щучинске, принимают участие представители 40 стран. Между соревнованиями и тренировками иностранные гости не упустили возможность посетить местные достопримечательности и насладиться красотой жемчужины Казахстана. Как выяснилось, все спортсмены оказались в Бурабае впервые.







Иностранцев восхитила природа Бурабая и казахское гостеприимство. Гости с интересом слушали экскурсоводов и охотно поделились своими впечатлениями:

- Я и подумать не мог, что окажусь в Казахстане. Я не так много знал о Казахстане, но, оказавшись здесь и узнав о Казахстане, убедился, что это чудесная страна. Бурабай очень напоминает Канаду своими лесами и озерами. Здесь очень красиво. Есть языковой барьер, временами тяжело при общении, но я наслаждаюсь своим пребыванием здесь и надеюсь когда-нибудь вернуться сюда вновь, - сказал Тайлер Бринвуд, канадский спортсмен из города Ванкувер.

Участник сборной команды Италии Пиетро отметил, что Бурабай стал для них особенным местом:

- На данный момент у нас уже 2 медали, хотя чемпионат продлится до 12 марта. Так что в Италию мы однозначно вернемся с очень хорошими и теплыми воспоминаниями о Казахстане. Мы счастливы познакомиться с очень дружелюбным и гостеприимным народом. Сегодня нам показали прекрасную природу этого курортного места. Нам у вас очень понравилось! –признался итальянец.