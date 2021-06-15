Эксклюзивный альбом от «õzen», подписки Яндекс Плюс и 230 миллионов Kaspi Бонусов: Coca-Cola запускает промо-акцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 июня по 31 августа каждый покупатель напитков Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero, Сoca-Cola Zero Лимон-Лайм, Fanta Апельсин и Sprite в пол-литровых бутылках с золотистыми крышками получает возможность выиграть гарантированный приз – есть под каждой крышкой указанных напитков, передает МИА «Казинформ».

Впервые в Казахстане проводится столь масштабная промо-акция с участием трёх партнеров – Яндекс, который уже стал долгосрочным стратегическим партнером Coca-Cola в Казахстане, и два новых партнёра – Kaspi.kz и творческое объединение молодых музыкантов «õzen».

«Этим летом мы решили поддержать казахстанцев, добавить позитивных эмоций в столь непростое время для всех. Вместе с Kaspi.kz мы раздадим 230 миллионов тенге в виде Kaspi Бонусов. Кстати сказать, Coca-Cola стала первой компанией среди производителей товаров массового спроса, заключившей подобное соглашение о сотрудничестве с Kaspi.kz – одной из ведущих цифровых компаний Казахстана. Среди призов – также подписки Яндекс Плюс на 3, 6 и 12 месяцев. А творческое объединение молодых музыкантов «õzen» приготовило сюрприз для ценителей хорошей отечественной музыки, записав альбом Coca-Cola x õzen с 14-ю композициями молодых казахстанских исполнителей. Таким образом, мы решили оказать поддержку молодым отечественным исполнителям», – комментирует Александра Аккирман, менеджер по корпоративным связям и коммуникациям компании Coca-Cola в странах Центральной Азии и Кавказа.

Альбом «Coca-Cola x õzen» с композициями, которые будут звучать впервые, будет доступен только на Яндекс. Музыке для всех действующих подписчиков Яндекс Плюс. Среди исполнителей – abdr., dudeontheguitar, The Limba, Aro, The OM, Darkhan Jazz, Mona Songz и не только.

Одновременно с промо-акцией Coca-Cola запускает в РК платформу лояльности Coke Extra Zone, где зарегистрировавшись, можно будет узнать, какой приз достался именно вам. После окончания акции платформа продолжит оставаться зоной акций, новостей и скидок для всех любителей напитков.

Чтобы принять участие в акции, необходимы всего три шага:

1. Приобрести напиток – Coca-Cola Classic, Coca-Cola Zero Sugar, Сoca-Cola Zero Sugar Лимон-Лайм, Fanta Апельсин или Sprite объёмом 0,5 л с промо-крышкой золотистого цвета;

2. Сканировать QR-код на этикетке и зарегистрироваться на Coke Extra Zone;

3. Ввести в специальное поле код с внутренней стороны крышки напитка, чтобы узнать, какой приз вы выиграли.