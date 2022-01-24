Эксклюзивные вещи из мусора создает студентка из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Студентка из Караганды делает эксклюзивные вещи из мусора. В ход идёт всё, что люди привыкли выбрасывать. Яичная скорлупа, чайные пакетики и старая бумага в руках умелицы превращаются в необычные предметы интерьера, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Учащаяся агротехнического колледжа готовится открыть курсы, чтобы научить желающих отходы превращать в доходы.

В семье Ретунских уже давно ничего не выбрасывается. Всё, что люди считают ненужным хламом, становится сырьём для творений Анны. Она мастер дизайнерских находок. Например, с помощью использованных пакетиков чая создаёт предметы декора.

- Не считала, сколько прямо конкретно, но немного. Они складываются уже использованные. Потом их поджигаю, они тушатся тут же сразу, потом клеятся на грунтованную бутылку и всё. Получается как свиток состаренный. Чтобы её не красить, натуральное сырьё такое, - говорит Анна Ретунская.

На изготовление «винтажного» сундука у Анны уходит 3 дня. Здесь и яичная скорлупа, и картонные лотки для яиц, и бумага, и старый ремень.

- Сам сундук состоит из картона, то есть он собирался с нуля. Здесь есть жгут, он плетётся и приклеивается. Это бумага, обычная туалетная бумага, которая самая дешёвая, 20 тенге, может, стоит. Вот она придаёт такой кожаный эффект, - пояснила студентка.

В агротехническом колледже Анна учится на повара-кондитера. Однако дальнейшую карьеру девушка связывает с дизайнерской сферой и мечтает освоить ещё одну профессию – декоратора. Талант передался по наследству, говорят родители. Дедушка Анны занимался резьбой по дереву. Семья бережно хранит его работы.

- В данный момент у нас ничего не выбрасывается. Все старые вещи, бусы, бусинки, даже макароны идут в ход, горох идёт. Пусть развивается. Меня это очень радует. Масштабы у неё стали такие, можно сказать, глобальные. Перешла даже на мебель, - отметила Ирина Ретунская, мать Анны Ретунской.

Сейчас Анна увлеклась декорированием старой мебели. Уже есть свои новаторские идеи. Студентка планирует проводить мастер-классы для желающих создавать дизайнерские вещи из вторсырья.



