Эксклюзивные изделия из дерева делает мастер из Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Оригинальные изделия из дерева актауского мастера Ербола Бинеубая пользуются большой популярностью. Сегодня он выпускает свою эксклюзивную коллекцию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тонкостям обработки дерева Ербол Бинеубай научился, работая в мебельном цехе. Ремесло, требующее терпения и выносливости Ербол полностью освоил и уже начал выпускать свою эксклюзивную коллекцию.

В настоящее время сборные колыбели (бесик) и модные комоды очень популярны среди населения. Мастер изготавливает колыбели по собственному дизайну с элементами национального орнамента.

«Каждый раз, когда готовишь очередное изделие получаешь огромное удовольствие. Для фрезерования узоров требуется ловкость рук. В противном случае, вряд ли у вас получится то, что вы запланировали. Любое свое творение я продумываю до мелочей. В нашей работе важен положительный настрой, так как хорошее настроение способствует созданию красивой вещи», - говорит молодой мастер.

Ербол Бинеубай участник проекта «Бизнес бастау». Он выиграл безвозмездный грант от государства и на полученные средства закупил необходимое оборудование. В будущем мастер планирует запустить собственный бренд и выйти на зарубежный рынок.

Напомним, в Мунайлинском районе Мангистауской области живет мастер на все руки Мейирим Жанузаков. Он изготавливает из железа уникальные изделия.