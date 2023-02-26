Эксклюзивные фото из районов падения частей ракет-носителей показали казахстанские экологи

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ –Почти месяц находятся космические экологи в районах падения отделяющихся частей ракет-носителей (ОЧР), запущенных с космодрома Байконур, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение последнего зимнего месяца 2023 года с космодрома Байконур состоялось три космических пуска. 5 февраля ракетой «Протон-М» был запущен метеорологический спутник «Электро-Л». 9 февраля к Международной космической станции отправился космический грузовик «Прогресс МС-22», и 24 февраля на смену поврежденному космическому кораблю «Союз МС-22» в космос полетел новый беспилотный корабль «Союз МС-23», который сегодня пристыковался к МКС.

Как сообщил корреспонденту МИА «Казинформ» заместитель директора филиала РГП «Инфракос» в г.Алматы Абджами Сермагамбетов, группа казахстанских космических экологов вот уже почти месяц находится в районах падения ракет-носителей в Улытауской области.

«Непросто нам приходится. Очень сложные погодные условия в феврале в этом регионе. Бураны и снегопады, поломки автотранспорта представителей других организаций в степях затрудняют выполнение работ, но задача поставлена и сообща все выполняется в срок. Главное, пуски прошли в штатном режиме», - рассказал Абджами Сермагамбетов.

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» прошел штатно, подтвердил руководитель группы Абджами Сермагамбетов. ОЧР приземлились в заданных районах, в оперативном порядке казахстанские экологи филиала, совместно с российскими экологами выполнили мероприятия по инструментальным измерениям атмосферного воздуха и отбору проб объектов окружающей среды на местах падения каждого из четырех боковых блоков ракеты-носителя «Союз-2.1а». Сейчас проводится контроль по очистке и уборке фрагментов боковых блоков ракеты российской стороной из района падения.

Также, в населённых пунктах - городе Жезказгане и селе Талап Улытауского района Улытауской области, расположенных на сопредельной территории районов падения первой ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а», до и после пуска ракеты, отделом медицинских программ филиала РГП «Инфракос» проведены инструментальные измерения приземного слоя атмосферного воздуха и отбор проб среды обитания для оценки воздействия пуска ракеты на здоровье жителей этих населенных пунктов.

Отобранные пробы объектов окружающей среды с сопровождающими документами передаются в аккредитованные химические лаборатории Казахстана и России, для проведения химических анализов на содержание в них компонентов ракетного топлива.

Результаты работ по экологическому сопровождению пуска ракеты-носителя «Союз 2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-23» будут в дальнейшем представлены на веб-портале base.gh-ecology.kz.

Более подробно о работе казахстанских космических экологов в интервью нашему агентству рассказал директор экологического филиала РГП «Инфракос» Ерлан Бекешев.