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Эксклюзивное видео Марса запечатлел китайский космический комплекс «Тяньвень-1»

Автор:  
Сара Кабикызы
14 Февраля 2021, 01:33
Эксклюзивное видео Марса запечатлел китайский космический комплекс «Тяньвень-1»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китайское национальное космическое управление CNSA опубликовало первое видео, снятое с орбиты Марса, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на журнал «Новости космонавтики».

Одна из видеокамер марсианского зонда «Тяньвэнь-1», в ходе настройки, произвела съёмку поверхности планеты. На кадрах можно увидеть марсианский рельеф и ударные кратеры наподобие лунных.

Китайский космический комплекс «Тяньвэнь-1» успешно был выведен на ареоцентрическую орбиту 11 февраля 2021 года. В мае по плану посадочный модуль совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата. Предполагается, что в этой части планеты на поверхности могли сохраниться грунтовые воды.


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