Экс-звезда «Барселоны» Дани Алвес проведет в тюрьме 4,5 года за изнасилование

Суд в Испании признал бывшего защитника «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса виновным в сексуальном насилии над женщиной в ночном клубе в Барселоне в 2022 году, передает агентство Kazinform со ссылкой на BBC News.

Известного бразильского футболиста приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы. Верховный суд Каталонии также постановил, что Алвес должен выплатить потерпевшей 150 тысяч евро.

40-летний игрок, один из самых титулованных футболистов в истории, был арестован в январе 2023 года и с тех пор находился под стражей. Он отрицал факт сексуального насилия над женщиной, которое, по версии следствия, произошло рано утром 31 декабря 2022 года в клубе Sutton в Барселоне.

Его адвокат просил оправдать его. Прокурор добивался девяти лет тюремного заключения. Алвес еще может обжаловать приговор.

Его дело привлекло пристальное внимание не только из-за того, что на скамье подсудимых оказался знаменитый футболист, но и потому, что проблема гендерного насилия становится все более доминирующей темой в общественном дискурсе Испании.

Это один из самых громких судебных процессов в Испании с тех пор, как закон, принятый в 2022 году, сделал согласие ключевым элементом в делах о сексуальном насилии и увеличил минимальный срок тюремного заключения за нападения с применением насилия.

Мексиканский клуб, в котором играл бывший футболист «Барселоны», «Ювентуса» и ПСЖ, после его ареста объявил о расторжении контракта.

Алвес завоевал за карьеру 46 титулов и считается самым титулованным футболистом мира. С испанским клубом «Барселона» бразильский защитник провел восемь сезонов, выиграв в 2008-2016 годы шесть раз Ла Лигу, трижды Лигу чемпионов и четыре раза получив Кубок Испании.