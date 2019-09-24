Экс-замруководителя Управления финансов акимата СКО подозревается в отмывании денег

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель руководителя Управления финансов акимата СКО подозревается в легализации (отмывании) денег, полученных преступным путем, передает МИА «Казинформ».

Антикоррупционной службой Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении бывшего заместителя руководителя КГУ «Управление финансов акимата СКО» по подозрению в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Он подозревается в вовлечении в законный оборот похищенных бюджетных денежных средств, путем приобретения недвижимого имущества на сумму 286,5 млн. тенге для ведения бизнеса в городе Петропавловске (административное помещение и здание общепита с прилегающими земельными участками).

Вместе с тем, как сообщалось ранее, расследование по подозрению вышеуказанного ответственного должностного лица в хищении бюджетных средств группой лиц на сумму свыше 500 млн.тенге продолжается. В рамках указанного уголовного дела в отношении подозреваемого ранее судом была санкционирована мера пресечения в виде «содержание под стражей». Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их виновности, будет вынесено судом.