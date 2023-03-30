Экс-замначальника управления полиции Кокшетау приговорили к 8,5 годам лишения свободы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель начальника управления полиции города Кокшетау осужден к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в крупном размере. Об этом корреспонденту МИА «Казинформ» сообщили в Кокшетауском городском суде Акмолинской области.

Бывший заместитель начальника управления полиции города Кокшетау осужден за покушение на мошенничество и подстрекательство к даче взятки в крупном размере. Экс-полицейскому вменяется сразу несколько статей - ч.3 ст.24, п.2 ч.4 ст.190; ч.4 ст.28, п.2 ч.3 ст. 367 УК РК.

«Судом установлено, что М. путем обмана потребовал у потерпевшей О. взятку за неприменение в отношении нее меры пресечения, не наложение арестов на банковские счета и прекращение уголовного преследования. Получив 10 тысяч долларов, он запросил дополнительно сумму, и тогда потерпевшая обратилась в антикоррупционную службу. При передаче оставшейся суммы денег он был задержан», - пояснили в ведомстве.

Сам подсудимый вину признал. Кроме того, вина доказана показаниями свидетелей и потерпевшей, материалами негласных следственных действий, заключениями судебных экспертиз.

Приговором Кокшетауского городского суда мужчине назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Денежные средства, полученные в качестве взятки, конфискованы. Осужденный лишен звания «майор полиции».

Приговор не вступил в законную силу.