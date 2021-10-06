Экс-замглавы Минпросвещения Ракова сама пришла в полицию Москвы

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Бывший заместитель министра просвещения России Марина Ракова сама явилась в Главное следственное управление ГУ МВД по Москве. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Ракова пришла в подразделение МВД сама», - сообщили ТАСС в среду в правоохранительных органах.

Она находится в Главном следственном управлении МВД России по Москве, с ней проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления.

МВД планирует очно предъявить Раковой обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщил источник ТАСС. «После проведения следственных действий с Раковой следователи планируют предъявить ей очное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ). После этого сотрудники правоохранительных органов выйдут в столичный суд с ходатайством об избрании в отношении бывшей чиновницы меры пресечения», - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, когда и какую меру следователи будут просить для Раковой.