Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.
Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии.
Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.
Как сообщалось, Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями.