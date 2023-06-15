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    09:34, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерством юстиции Грузии удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Республики Казахстан о выдаче бывшего заместителя акима Тараза, подозреваемого в превышении должностных полномочий и растрате бюджетных средств на сумму более 50 млн. тенге, передает МИА «Казинформ».

    После совершения преступлений он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

    Принятыми мерами разыскиваемый установлен и задержан в Грузии.

    Благодаря тесному взаимодействию с грузинскими коллегами сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Антикоррупционной службы при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.

    В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

    За совершение вышеуказанных преступлений ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы.

    Как сообщалось, Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении должностных лиц акимата города Тараза по факту злоупотребления должностными полномочиями.



    Теги:
    Жамбылская область Видео Коррупция Генпрокуратура Тараз Главная для mail.ru Закон и право
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