17 Мая 2022 14:45

Экс-заместителя акима Атырауской области осудили на 10 лет

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в специализированном межрайонном суде по уголовным делам завершился судебный процесс по делу бывшего первого заместителя акима области Нурлана Таубаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Нурлан Таубаев обвинялся в коррупции и получении взятки в крупном размере - 182 млн тенге от строительной компании, выигравшей тендер у компании «Тенгизшевройл» на строительство в городе Кульсары инфекционной модульной больницы. По версии следствия, подсудимые пытались получить 7% от 5,9 млрд тенге за покровительство и помощь при сдаче объекта. По версии Н. Таубаева, полученные средства он планировал потратить на закупку аппаратов ИВЛ.

Он обвинялся по части 3 статьи 24, части 4 статьи 366 УК РК «Покушение на получение взятки в особо крупном размере».

В своем последнем выступлении представитель обвинения прокурор Нуржан Жангереев заявил, что все доказательства преступления отражены в обвинительном акте, и запросил для Н. Таубаева максимальное наказание – 11 лет лишения свободы.

Сегодня суд признал бывшего первого заместителя акима области виновным в вымогательстве и покушении на получение взятки, поговорив к 10 годам лишения свободы.