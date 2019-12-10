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Экс-замдиректора Национального центра тестирования приговорён к 7 годам за взятку

10 Декабря 2019 11:12
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Экс-замдиректора Национального центра тестирования приговорён к 7 годам за взятку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Бывший заместитель директора РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК осужден за совершение коррупционного преступления. Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на Антикоррупционную службу.

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Антикоррупционной службой ранее проводилось досудебное расследование в отношении бывшего заместителя директора РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК Жаксыбекова Д.С. по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Жаксыбеков подозревался в получении взятки в виде автомобиля марки Toyota camry стоимостью 8,8 млн тенге от директора ТОО «ProBusineSS.kz» Панкеева С.А. за лоббирование интересов данного ТОО при оказании услуг при проведении ЕНТ в регионах.

«9 декабря т.г. приговором районного суда №2 Байконырского района города Нур-Султана Жаксыбеков признан виновным в получении взятки и ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Указанное лицо пожизненно лишено права занимать должности на государственной службе. Приговор в законную силу не вступил», - говорится в сообщении.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Коррупция,
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