Экс-замдиректора Государственного банка развития Китая обвинен в коррупции

Бывшему заместителю директора Государственного банка развития Китая (ГБРК) Ван Юншэну предъявлено обвинение во взяточничестве. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Верховную народную прокуратуру (ВНП) КНР, передает корреспондент агентства Kazinform.

В обвинительном акте прокуратуры отмечается, что Ван Юншэн злоупотреблял служебными полномочиями в интересах третьих лиц для содействия им в продвижении по карьерной лестнице, получении кредитов и покупке облигаций, за что получил от них деньги и материальные ценности в особо крупном размере.

ГБРК, основанный в 1994 году является государственным финансовым учреждением, который призван поддерживать экономическое развитие Китая в ключевых отраслях и слаборазвитых секторах. На конец 2022 года общий объем активов ГБРК составлял 18,2 трлн юаней.

В начале апреля бывшему заместителю гендиректора Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Сюй Вэньжуну также было предъявлено обвинение в получении взяток.