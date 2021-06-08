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Экс-замакиму Караганды вынесли приговор

Автор:  
Агата Мухамеджанова
8 Июня 2021, 19:18
Экс-замакиму Караганды вынесли приговор

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Бывшего заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова приговорили к полутора годам лишения свободы, с отбыванием срока в колонии поселения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня судья Казыбекбийского районного суда Саян Аккожин вынес приговор по уголовному делу бывшего заместителя акима Караганды Жаксылыка Шалабекова и безнесмена Ермека Касенова. На скамье подсудимых они оказались по обвинению в хищении бюджетных средств в размере 120 млн тенге, которые были предназначены для строительства двух многоэтажных домов.

По версии прокуроров, в сентябре 2017 года Ермек Касенов, компания которого строила жилье для очередников, предложил Жаксылыку Шалабекову схему хищения бюджетных средств. Согласно данной схеме, он должен был подписать документы о перечислении авансов по договору о госзакупках. На тот момент Шалабеков был руководителем отдела строительства. И он согласился пойти на эту незаконную операцию.

Суд переквалифицировал действия подсудимых, поскольку факт хищения бюджетных средств не был подтвержден в ходе судебного заседания.

«Факт предварительного сговора между Шалабековым и Касеновым, а также другими лицами в хищении путем присвоения и растраты 120 миллионов тенге не нашел своего подтверждения в ходе судебного следствия. Обвинение основано на предположениях, а ключевые доказательства обвинения, ввиду грубейших процессуальных нарушений при досудебном расследовании, признаны судом недопустимыми. Поэтому суд переквалифицировал обвинение подсудимых», - отметил судья Саян Аккожин.

Директора ТОО «КазМегаСтрой» Ермека Касенова, которому предъявлялось обвинение по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество), суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно.

В суде Жаксылык Шалабеков и Ермек Касенов не признали вину. Их адвокаты заявили, что предоставление аванса подрядчику не противоречит закону о госзакупках.

Приговор суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в суде вышестоящей инстанции.


Фото: exclusive.kz


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