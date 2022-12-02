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Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

2 Декабря 2022, 11:51
Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова обжаловала решение суда

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау бывший заместитель акима Атырауской области Бакытгуль Хаменова, осужденная на семь лет, обжаловала решение суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе суда Атырауской области, Бакытгуль Хаменова и ее защита подали апелляционную жалобу, оспаривая решение суда первой инстанции.

Экс-замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменова получила семь лет лишения свободы по обвинению в получении взятки при строительстве памятника Абаю. Бакытгуль Хаменова признана виновной по статье 366 Уголовного Кодекса РК «Получение взятки». По совокупности всех собранных следствием доказательств ее вины подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет. Она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в государственных организациях. Такое наказание для подсудимой просил и представитель прокуратуры. Суд учел то, что Б. Хаменова имеет на попечении двух малолетних детей. В связи с этим, отбывание назначенного судом наказания отсрочено на три года.


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